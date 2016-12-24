В Кадошкинском районе в рамках нацпроекта планируется ремонт участка автодороги Кадошкино-Пушкино-Нагаево

По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Кадошкинском районе в 2021 году завершен ремонт участка дороги Адашево – Большая Поляна – Глушково, протяженностью 5,6 км. Также отремонтирована улица Ленина в селе Большая Поляна и подъезд к селу Адашево по улице Дружбы. Общая протяженность отремонтированных дорог по нацпроекту в 2021 году составила 8,2 км.

Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома в п. Кадошкино по улице Дзержинского, д. 4 и улице Пугачева, д. 18. Отремонтированы тротуары, дворовый проезд, установлено оборудование на детскую площадку.

В сфере реализации нацпроекта «Образование» в Кадошкинской средней школе был создан Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». В кабинетах химии, биологии и физики появились лаборатории для научной деятельности учащихся. Кроме того на базе Дома детского творчества в рамках проекта «Успех каждого ребенка» было открыто 90 мест.

По нацпроекту «Здравоохранение» районное поликлиническое отделение получило легковой автомобиль «Лада Гранта» для выезда к больным на дом и для доставки пациентов в поликлинику.

В 2022 году в Кадошкинском районе продолжится реализация национальных проектов. Планируется ремонт участка автомобильной дороги Кадошкино - Пушкино - Нагаево (4,4 км), и обновление дворовой территории многоквартирного жилого дома в п. Кадошкино по улице Пугачева, д. 20.