В Саранске 30-летний субъект предстанет перед судом за наглое разбойное нападение на 16-летнюю школьницу

По данным следствия, днем 24 сентября прошлого года 30-летний мужчина на улице Лихачева в Саранске напал на незнакомую 16-летнюю девушку. Ударив ее несколько раз молотком по голове, он похитил у нее мобильный телефон (стоимостью около 38 тысяч рублей) и женскую сумочку, а затем скрылся с места происшествия.

В интернет-сообществах Саранска так описывали этот криминальный инцидент. - «Бил девочку 16-ти летнюю кухонным молотком по голове, отобрал дорогой смартфон и личную сумку... Время примерно было 15:20, на вид 25-30 лет. Девочка в больнице, 3 шва наложили. Подростки хотели его догнать и задержать, но преступник кинулся на них с ножом и они убежали».

Следователем СК на месте были зафиксированы следы преступления, допрошены потерпевшая и очевидцы, которые пояснили, что нападавший был в маске, закрывающей лицо. В результате проводимой работы, направленной на раскрытие преступления, следователи совместно с сотрудниками полиции установили причастность фигуранта к разбойному нападению. На допросе он сознался в совершенном преступлении.

В ходе следствия также была установлена причастность мужчины к краже денег с банковского счета знакомой. Получив доступ к онлайн-банку дамы, он дистанционным способом оформил от имени клиентки кредит. После того, как деньги поступили ей на счет, он перевел их на свой банковский счет и распорядился денежными средствами по своему усмотрению. Потерпевшей был причинен ущерб в сумме около 775 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.