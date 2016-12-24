Афиша учреждений культуры республики с 25 по 30 января в рамках проекта «Пушкинская карта»

Главой Саранска избран Игорь Асабин
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
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Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
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