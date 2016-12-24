В Саранске суд отправил на зону 58-летнюю женщину за ножевую расправу над «зятем»

Суд в столице Мордовии вынес приговор 58-летней местной жительниц за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью сожителю ее дочери.

Как было установлено в ходе расследования, в марте прошлого года в квартиру к решительной особе заглянул 41-летний кавалер ее дочери. У женщины в это время было застолье, гость к нему присоединился и вскоре получил град обвинений от «тещи». Пенсионерка была против отношений дочери с ухажером, и считала, что тот плохо с ней обращается.

В ходе ссоры хозяйка жилища взяла нож и стала махать им перед носом нежеланного «зятя», угрожая расправиться с ним. Тот просил ее успокоиться, но женщина все больше распалялась. В конечном итоге, она трижды ударила сожителя дочери в область шеи, предплечья и грудной клетки. Испугавшись, мужчина побежал в сторону входной двери, но хозяйка догнала его и нанесла на выходе еще одну резаную рану щеки. Потерпевший выскочил-таки из квартиры, после чего вызвал скорую помощь.

Проведенная экспертиза установила, что полученное ранение щеки повлекло тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Свою вину в совершенном преступлении обвиняемая не отрицала. По приговору суда ей назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.