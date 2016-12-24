В Мордовии прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями о проблемах с лекарствами для детей-диабетиков

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Прокуратура Мордовии организовала проверку в связи с сообщениями, опубликованными соцсетях, о нарушении прав детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет», на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Как отмечается в информации надзорного ведомства, в рамках проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами, организациями требований законодательства в сфере в сфере льготного обеспечения несовершеннолетних необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направление на реальное восстановление нарушенных прав граждан, недопущение их впредь, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.
Вопросы льготного лекарственного обеспечения детей-инвалидов остаются на особом контроле руководства прокуратуры республики.
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