В Мордовии прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями о проблемах с лекарствами для детей-диабетиков

Социум

Прокуратура Мордовии организовала проверку в связи с сообщениями, опубликованными соцсетях, о нарушении прав детей-инвалидов, страдающих заболеванием «сахарный диабет», на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Как отмечается в информации надзорного ведомства, в рамках проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами, организациями требований законодательства в сфере в сфере льготного обеспечения несовершеннолетних необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направление на реальное восстановление нарушенных прав граждан, недопущение их впредь, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности.

Вопросы льготного лекарственного обеспечения детей-инвалидов остаются на особом контроле руководства прокуратуры республики.

 

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