В Саранске директорам УК прокуратура вынесла предостережение из-за ледяных глыб на крышах

Прокуратурой Ленинского района Саранска организовано проведение надзорных мероприятий в сфере соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы зимнего содержания многоквартирных домов

Как отмечается в сообщении ведомства, на территории республиканской столицы сложились погодные условия, сопровождающиеся перепадом температуры, обильным выпадением снега и льдообразованием. Изложенные обстоятельства и ненадлежащее содержание многоквартирных домов могут повлечь падение с кровли многоквартирных домов снежных масс, ледяных наростов и гололед на придомовых территориях, тротуарах.

В этой связи прокурором Ленинского района г. Саранска директорам организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на поднадзорной территории, объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.