В Саранске директорам УК прокуратура вынесла предостережение из-за ледяных глыб на крышах

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Прокуратурой Ленинского района Саранска организовано проведение надзорных мероприятий в сфере соблюдения законодательства, регламентирующего вопросы зимнего содержания многоквартирных домов
Как отмечается в сообщении ведомства, на территории республиканской столицы сложились погодные условия, сопровождающиеся перепадом температуры, обильным выпадением снега и льдообразованием. Изложенные обстоятельства и ненадлежащее содержание многоквартирных домов могут повлечь падение с кровли многоквартирных домов снежных масс, ледяных наростов и гололед на придомовых территориях, тротуарах.
В этой связи прокурором Ленинского района г. Саранска директорам организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, расположенными на поднадзорной территории, объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.
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Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
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