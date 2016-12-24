27 января в Саранске состоится творческая встреча «Эрьзя и мы. Династия скульпторов Филатовых»

«Мордовия обладает огромным культурным богатством»
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
27 января с 15 до 17:00 на экспозиции выставки «Степан Эрьзя и мы - 2» (ул. Советская, 29) пройдёт творческая встреча со скульпторами Н.М. Филатовым и А.Н. Филатовым. К участию приглашаются представители творческой интеллигенции, члены Союза художников Мордовии, студенты творческих специальностей, сотрудники республиканских СМИ.
Николай Михайлович Филатов – народный художник Республики Мордовия, дважды лауреат Госпремии Республики Мордовия, член-корреспондент Российской академии художеств. Выпускник Пензенского художественного училища и Ленинградского института живописи, ваяния и зодчества им. И.Е. Репина долгие годы работает в Саранске, продолжая традиции русской реалистической школы. Он автор замечательных произведений в области станковой и монументальной скульптуры, мелкой пластики. Среди его произведений выделяются памятник Степану Эрьзе (1996), А.С. Пушкину (2001), патриарху Никону (2006), адмиралу Ф.Ф. Ушакову (2006), скульптурная группа в лоджии Национального театра (2007). Ряд работ Николай Филатов выполнил в соавторстве с братом Григорием Михайловичем. Сын Николая Филатова – молодой скульптор Александр Николаевич продолжает династию Филатовых.
Билеты доступны в кассе Выставочного зала и на сайте Кассир.Ру (для участников программы «Пушкинская карта»).
Поделиться в соц. сетях:
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей