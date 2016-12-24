27 января в Саранске состоится творческая встреча «Эрьзя и мы. Династия скульпторов Филатовых»

27 января с 15 до 17:00 на экспозиции выставки «Степан Эрьзя и мы - 2» (ул. Советская, 29) пройдёт творческая встреча со скульпторами Н.М. Филатовым и А.Н. Филатовым. К участию приглашаются представители творческой интеллигенции, члены Союза художников Мордовии, студенты творческих специальностей, сотрудники республиканских СМИ.





Николай Михайлович Филатов – народный художник Республики Мордовия, дважды лауреат Госпремии Республики Мордовия, член-корреспондент Российской академии художеств. Выпускник Пензенского художественного училища и Ленинградского института живописи, ваяния и зодчества им. И.Е. Репина долгие годы работает в Саранске, продолжая традиции русской реалистической школы. Он автор замечательных произведений в области станковой и монументальной скульптуры, мелкой пластики. Среди его произведений выделяются памятник Степану Эрьзе (1996), А.С. Пушкину (2001), патриарху Никону (2006), адмиралу Ф.Ф. Ушакову (2006), скульптурная группа в лоджии Национального театра (2007). Ряд работ Николай Филатов выполнил в соавторстве с братом Григорием Михайловичем. Сын Николая Филатова – молодой скульптор Александр Николаевич продолжает династию Филатовых.

Билеты доступны в кассе Выставочного зала и на сайте Кассир.Ру (для участников программы «Пушкинская карта»).