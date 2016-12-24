На совещании в Администрации Саранска обсудили ход зимней уборки в столице Мордовии

Муниципальные предприятия продолжают работать в круглосуточном режиме. Как доложили главы районных администраций, в настоящее время от снега расчищаются проезжие части дорог, дорабатываются второстепенные дороги и ведется уборка в населенных пунктах городского округа.



«С начала января проводится большая работа по исполнению заявок жителей, поступивших в ЕДДС по уборке городских территорий, на горячую линию Главы городского округа Саранск, а также в службу «071». Сотрудники Администрации Пролетарского района совместно с представителями муниципальных предприятий ежедневно проводят объезды городских территорий, контролируют качество уборки, где необходимо вопросы решаются в ручном режиме. С начала года по уборке городских территорий в Пролетарском районе поступила 371 заявка, в настоящее время 18 находятся на исполнении. По ним в ближайшее время будут приняты меры», - доложил Глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.



Он также подчеркнул, что на системной основе районная администрация взаимодействует с управляющими компаниями по исполнению заявок по уборке дворовых территорий.



В Октябрьском районе Саранска качество уборки придомовых территорий контролируется в постоянном режиме. Как отметил Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков, сотрудники администрации выходят на адреса лично, а также обзванивают домкомов. За прошедшую неделю по итогам проведенных проверок за некачественную уборку придомовых территорий управляющим компаниям выдано 15 предписаний, составлен один протокол.



«Сегодня представители двух управляющих компаний вызваны на составление протоколов после долгих уговоров принять меры по уборке, – сказал Сергей Мальченков. – Основная задача, которая сейчас стоит перед управляющими компаниями – вывоз снега со дворов».



Сергей Мальченков также доложил, что ведется мониторинг уборки дорог общего пользования: «Конечно, есть недоработки, особенно в частном секторе Октябрьского района. Сейчас устраняется зауженность центральных дорог, вывозится снег с прилегающих к остановкам территорий, от пешеходных переходов».



Он отметил, что с начала января в ЕДДС Саранска по уборке городских территорий в Октябрьском районе поступило 1 944 заявки, из них 769 по участкам, обслуживаемым ЖРСУ Октябрьского района, 1 175 – по территориям, находящимся на обслуживании Спецавтохозяйства Саранского. По состоянию на утро 24 января, на исполнении ЖРСУ Октябрьского района г. Саранска находятся 296 заявок, в работе у Спецавтохозяйства Саранского – 493 заявки. Глава района отметил, что с руководителями предприятий находится на постоянной связи по исполнению заявок жителей.



И.о. Главы Администрации Ленинского района Саранска Владимир Пряхин доложил, что за январь собрано 5 материалов по ненадлежащему содержанию придомовых территорий и несвоевременной уборке наледи с кровель многоквартирных домов. На текущей неделе представители управляющих компаний будут вызваны для составления на них протоколов.



«Сейчас основные силы муниципальных предприятий направлены на уборку заездных карманов и парковочных мест. На утро 24 января по вопросам уборки городских территорий неисполненными остаются 219 заявок, из них по участкам, обслуживаемым Спецавтохозяйством Саранским – 189, Спецтранспортником ЖКХ – 30. Все заявки граждан находятся на контроле, муниципальные предприятия их ежедневно отрабатывают, по мере исполнения заявки снимаются», - сказал Владимир Пряхин.



Глава Саранска Игорь Асабин еще раз напомнил, что все главы районных администраций должны лично контролировать ход уборки городских территорий, находиться в постоянном взаимодействии с руководителями муниципальных предприятий, занятых в зимнем содержании городских территорий. Он отметил, что ежедневно объезжает городские территории, проверяет ход уборки, количество задействованной техники, в том числе и в ночное время.



«Все мои замечания по качеству уборки руководители муниципальных предприятий знают, поручения от меня получают лично во время проверок», - подчеркнул Игорь Асабин.



Сегодня днём в уборке городских территорий от муниципальных предприятий задействовано 64 единицы спецтехники и 154 дорожных рабочих. Уборку дворовых территорий выполняют 48 единиц техники и 990 дворников.