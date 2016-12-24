Школьница из Саранска стала участником второго сезона экстремального реалити-шоу «Защитники» РДШ и ЮНАРМИИ

С 1 октября 2021 года до 18 января 2022 года в online формате проходили отборочные этапы второго сезона экстремального реалити-шоу «Защитники». Александра Царева – ученица 10 класса МОУ «Средняя школа №11» успешно прошла первые этапы проекта и стала участницей шоу, запись которого пройдет в Московской области. Организаторами реалити-шоу являются Российское движение школьников и ЮНАРМИЯ.

Основная цель реалити-шоу – выявление и поддержка обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, принимающих активное участие в мероприятиях военно-патриотического направления Российского движения школьников.

О начале отбора на самое патриотическое реалити-шоу «Юнармия» и РДШ объявили во время Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», которая прошла на полигоне Алабино. Легенда проекта сохраняется: подростки из разных регионов России под неусыпным контролем видеокамер и звездных наставников «пытаются выживать» в непривычных для себя условиях и доказывать, что именно они достойны звания «Защитник». По словам лидера «Юнармии» олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, первый сезон показал эффективность и востребованность такого формата.

«Первые «Защитники» набрали больше миллиона просмотров. Кто-то принял реалити, кто-то – нет, но однозначно все обсуждали. А значит, мы затронули что-то очень важное. Поэтому, спустя год, мы возвращаемся. С другими наставниками, с другими конкурсами, с другими сюжетными линиями, с проделанной работой над ошибками. Но с неизменным посылом - дать подросткам шанс проявить себя и войти в историю. Как минимум, в историю проекта «Защитники»», - подчеркнул он.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева поделилась, что в новом сезоне реалити-шоу участников ждут интересные и не менее сложные испытания.

«В первом сезоне нашего экстремального шоу мы дали возможность ребятам получить весь спектр эмоций от испытаний, глубже понять сложность и важность такой подготовки, пробудили в них выносливость, помогли развить навыки дисциплинированности, ловкости и силы, а главное – дали понимание того, кто же такие защитники Отечества. В новом сезоне „Защитников“ участников ждет не меньшее испытание сил и воли, а зрителей – еще больший азарт и переживания за своих героев», – сказала Плещева.

Во втором сезоне продюсеры планируют задать участникам максимально высокую планку. Им придется каждый день на глазах у миллионов зрителей проверять свою выносливость. А еще смекалку, терпение и оптимизм. Не будет ничего искусственно созданного – ни декораций, ни прописанных авторами эпизодов - только настоящие эмоции и поступки. Кстати, количество участников второго сезона решили увеличить до 14-ти - в первом сезоне их было 12.