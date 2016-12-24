«Экстремистский агитатор» из Рузаевки получил условный срок за призывы к насилию в интернете

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УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность 19-летнего уроженца и жителя региона, причастного к публичному призыву к осуществлению экстремисткой деятельности.
Установлено, что в январе 2021 года молодой человек разместил в сети Интернет публичный призыв к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвующих в мероприятиях по охране правопорядка в период несанкционированных протестных акций.
В июле 2021 года следственным отделом УФСБ в отношении «экстремистского агитатора» было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности в сети «Интернет»).
В ходе следствия молодой человек раскаялся и признал свою вину. Рузаевским районным судом Мордовии ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с запретом заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», сроком на 1 год.
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