Глава Мордовии выразил соболезнования родным и близким Героя Социалистического Труда Анны Васильевны Парамоновой

На своей странице в Instagram Глава Мордовии Артём Здунов отметил тяжелую утрату, которую понесла республика со смертью выдающегося человека.

«Вчера пришла печальная новость - в возрасте 99 лет умерла Анна Васильевна Парамонова, Герой Социалистического Труда, врач-стоматолог. Это выдающийся человек очень непростой судьбы



После школы она мечтала поступить в медицинский институт. Но началась война, и Анна Васильевна стала работать на саранском заводе Наркомата боеприпасов СССР. В 1945 г. поступила в Казанский стоматологический институт, по окончании - направлена в Ичалковский район врачом-стоматологом. С 1962 г. стала главным врачом Ичалковской ЦРБ. Под ее руководством больница стала современным лечебным учреждением. Построены лечебные корпуса, поликлиника, отделение скорой помощи, несколько ФАПов, жилые дома для медицинских работников. С 1981 г. работала стоматологом в Саранской городской поликлинике №1.



Заслуги Анны Васильевны в развитии здравоохранения отмечены высокими наградами:

⁃ званием Герой Социалистического Труда, орденом Ленина и золотой медалью «Серп и Молот»;

⁃ званиями «Заслуженный врач РСФСР», «Заслуженный врач Мордовской АССР», «Почетный гражданин Ичалковского района»;

⁃ орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое отличие».



Светлая память Анне Васильевне. Искренние соболезнования родным и близким».