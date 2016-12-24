В Саранске из-за уборки снега на отдельных улицах с 22 по 27 января будет временно ограничено движение транспорта

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На время уборки снега и наледи с улично-дорожной сети в столице Мордовии будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств:
с 08:00 до 17:00 22 января по улице Степана Разина от ул. Полежаева до ул. Терешковой
с 08:00 24 января до 06:00 25 января по улице Попова от ул. Энгельса до ул. М. Расковой
с 08:00 27 января до 06:00 28 января
- по улице М. Расковой от проспекта 50 лет Октября до ул. Щорса,
- по улице Щорса от М. Расковой до ул. Гагарина,
- по улице М. Расковой от дома № 16а по ул. М. Расковой до ул. Гагарина.
Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).
Водителям необходимо заблаговременно перепарковать свои автомобили.
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