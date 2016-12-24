В Саранске утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первый квартал 2022 года

Социум

На первый квартал 2022 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому округу Саранск для расчета размера социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья утвержден в размере 41 276 рублей. Этот норматив в Саранске утверждается ежеквартально.

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