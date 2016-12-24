В Саранске 61-летний водитель на «Калине» сбил на пешеходном переходе 20-летнюю девушку

По данным Госавтоиспекции Мордовии, 18 января в столице республики водитель на отечественной легковушке сбил на пешеходном переходе молодую девушку. Инцидент произошел в 14 часов 30 минут на улице Пролетарской . 61-летний деятель за рулем автомашины «Лада Калина» совершил наезд на 20-летнюю жительницу города, которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу.

После ДТП водитель «ЛАДы» скрылся с места происшествия. Принятыми мерами розыска был задержан. Девушка самостоятельно обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили лечиться в домашних условиях.

В отношении «беглеца» был составлен административный материал за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся (лишение прав от года до полутора лет). Мужчина за рулем находился трезвым, но за последний год несколько раз попадался на превышении скорости.