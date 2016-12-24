В Мордовии в прошлом году 199 семей получили социальную выплату на частичное или полное погашение ипотеки

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В 2021 году в республике продолжалась реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в национальный проект «Демография».
3 859 многодетных семей Мордовии получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 3 лет, а 613 семей воспользовались средствами республиканского материнского (семейного) капитала.
Кроме того, финансовой поддержкой обеспечены отдельные категории семей с детьми. 6 259 семьям предоставлены ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет. 199 семей получили социальную выплату на частичное и (или) полное погашение ипотечного жилищного кредита. 4 732 семьи, имеющие двух и более детей, реализовали средства материнского (семейного) капитала.
Парам, страдающим бесплодием, в 2021 году проведено 633 процедуры экстракорпорального оплодотворения.
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