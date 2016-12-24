Артём Здунов встретился с председателем общественной организации «Союз женщин Мордовии» Ольгой Игнатовой

Глава Мордовии Артём Здунов 17 января провёл встречу с председателем республиканской общественной организации «Союз женщин Мордовии» Ольгой Игнатовой. Обсудили направления совместной работы в сфере материнства и детства.



Как рассказала Ольга Игнатова, общественная организация насчитывает 29 женсоветов - это около 3 тысяч человек. В центре внимания - вопросы укрепления семьи, нравственных и духовных ценностей, защиты прав и интересов женщин. Артём Здунов отметил значимость активной работы общественной организации по грантовой системе - это позволит привлекать дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов.



Также Глава республики заявил, что поддержит инициативы Союза женщин Мордовии, в том числе - направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей.