Артём Здунов встретился с председателем общественной организации «Союз женщин Мордовии» Ольгой Игнатовой

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Глава Мордовии Артём Здунов 17 января провёл встречу с председателем республиканской общественной организации «Союз женщин Мордовии» Ольгой Игнатовой. Обсудили направления совместной работы в сфере материнства и детства.
Как рассказала Ольга Игнатова, общественная организация насчитывает 29 женсоветов - это около 3 тысяч человек. В центре внимания - вопросы укрепления семьи, нравственных и духовных ценностей, защиты прав и интересов женщин. Артём Здунов отметил значимость активной работы общественной организации по грантовой системе - это позволит привлекать дополнительные средства на реализацию социально значимых проектов.
Также Глава республики заявил, что поддержит инициативы Союза женщин Мордовии, в том числе - направленные на популяризацию традиционных семейных ценностей.
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Афиша новогодних мероприятий в Саранске
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