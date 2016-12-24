Афиша учреждений культуры республики с 18 по 23 января в рамках проекта «Пушкинская карта»

Культура

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От сумы и от тюрьмы

Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество

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