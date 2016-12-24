В Саранске коммунальные службы вывезли с улиц на городской полигон более 70 тысяч кубометров снега

Как сообщает Администрация Саранска, с 1 по 16 января коммунальные службы вывезли с улиц на городской полигон более 70 тысяч кубометров снега – это почти в два раза больше, чем в январе 2021 года. Пока нет сильных осадков, основной акцент при уборке города делается именно на вывоз снега и расширение проезжей части дорог.

В мэрии отмечают, что на протяжении всего зимнего периода работу коммунальной техники осложняют припаркованные автомобили. В том случае, если при расчистке городских территорий, помеху создают оставленные автомобили, для выяснения собственников привлекаются сотрудники ГИБДД. Сейчас прорабатывается вопрос об эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушениями, на штрафстоянку.

Периодичность уборки и вывоз снега с придомовых территорий определяют исключительно собственники, указав регулярность уборки в договоре управления многоквартирным домом. При этом жителям многоквартирных домов важно понимать: если при обращении домкома или председателя ТСЖ своевременно не будут убраны автомобили с придомовой парковки, управляющая компания не сможет качественно ее расчистить.