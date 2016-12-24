В Мордовии иностранным гражданам начали выдавать документы о проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации

В Мордовии органами внутренних дел началась выдача документа, подтверждающего прохождение иностранным гражданином или лицом без гражданства обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

С 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон, в соответствии с которым иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию, и для законного нахождения на территории РФ обязаны иметь об этом подтверждающие документы.

Обязательная государственная дактилоскопическая регистрация и фотографирование осуществляются органами внутренних дел однократно, без взимания государственных пошлин, независимо от количества въездов/выездов в Российскую Федерацию.