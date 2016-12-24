ИТ-специалисты и компании Мордовии могут получить грант до 20 миллионов рублей

Репортер

IT-компании и стартапы республики могут претендовать на отраслевые гранты Фонда содействия инновациям. На развитие бизнеса можно получить до 3 млн и 20 млн рублей. Получателей грантов определят в ходе двух конкурсов — «Развитие - Цифровые Технологии» и «Старт - Цифровые Технологии -1».

Программа «Развитие - Цифровые Технологии» предоставляет гранты IT-компаниям, уже имеющим опыт разработки и продажи наукоёмкой продукции. Размер субсидии составляет до 20 млн рублей. Получателям грантов нужно обеспечить софинансирование в размере не меньше 30% от суммы субсидии. Средства можно потратить на зарплаты сотрудникам и плату соисполнителям проектов, материалы и сырьё.

Конкурс «Старт - Цифровые Технологии -1» рассчитан на стартапы. Здесь максимальный размер гранта — 3 млн рублей. Гранты победителям предоставляются на безвозвратной основе, внебюджетное софинансирование не требуется. На грант могут претендовать не только компании, но и физические лица, но случае победы в конкурсе потребуется создание юридического лица.

Ранее генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков на встрече с Главой РМ Артёмом Здуновым отметил, что республику и Фонд ждет серьезный рывок во взаимодействии. - «У Мордовии очень большой потенциал! Мы уже сейчас видим значительное  количество малых предприятий, старт-апов и молодых исследователей, которые могут претендовать на  финансовую поддержку Фонда — гранты и субсидии. Нас ждет большая совместная с  Правительством республики работа».

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