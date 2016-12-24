В Саранске ограничат движение и стоянку транспортных средств на двух улицах для уборки снега

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По информации городской Администрации, в Саранске 13 и 14 января на отдельных участках в городе будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств во время уборки снега и наледи с улично-дорожной сети.
- с 06:00 до 17:00 13 января будет временно исключена стоянка транспортных средств в районе МКД № 89 по ул. Гагарина
Также будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по ул. Степана Разина:
- с 21:00 13 января до 06:00 14 января на участке от ул. Терешковой до ул. Полежаева
- с 06:00 до 20:00 14 января на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистической
Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Водителям необходимо заблаговременно перепарковать свои автомобили.
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