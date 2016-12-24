В Саранске ограничат движение и стоянку транспортных средств на двух улицах для уборки снега

По информации городской Администрации, в Саранске 13 и 14 января на отдельных участках в городе будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств во время уборки снега и наледи с улично-дорожной сети.



- с 06:00 до 17:00 13 января будет временно исключена стоянка транспортных средств в районе МКД № 89 по ул. Гагарина



Также будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств по ул. Степана Разина:

- с 21:00 13 января до 06:00 14 января на участке от ул. Терешковой до ул. Полежаева

- с 06:00 до 20:00 14 января на участке от ул. Полежаева до ул. Коммунистической



Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Водителям необходимо заблаговременно перепарковать свои автомобили.