Росприроднадзор через суд взыскал с «РЖД» 3,3 миллиона рублей за ущерб почвам в Мордовии

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Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия взыскало с ОАО «РЖД» ущерб, который был причинен окружающей среде в Рузаевском районе республики.
Факт нарушения природоохранного законодательства был выявлен еще в 2020 году. Инспекторы надзорного ведомства на территории земельного участка, находящегося в аренде у ОАО «РЖД», на перегоне ст. Пишля - ст. Рузаевка (613 километр) зафиксировали загрязнение почв нефтепродуктами.
Результаты анализа проб почвы показали значительные превышения предельно допустимой концентрации. Общая площадь загрязнение составила 1100 кв.м.
Как отметил и.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марк Чиненков, по результатам проведенного административного расследования ОАО «РЖД» было привлечено к ответственности за порчу земель. Кроме того, специалистами ведомства был произведен расчет вреда, причиненного компонентам окружающей среды. Он составил 3 миллиона 300 тысяч рублей.
Возместить вред добровольно компания отказалась. В итоге взыскание осуществлялось в судебном порядке. Арбитражный суд г. Москвы в полном объеме поддержал позицию Росприроднадзора. Апелляционный суд оставил данное решение без изменений и 3,3 млн рублей уже поступили в бюджет субъекта РФ.
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