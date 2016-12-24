Афиша учреждений культуры республики с 11 по 16 января в рамках проекта «Пушкинская карта»

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Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
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Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
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