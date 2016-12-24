В Саранске обследуют подвальные помещения многоквартирных домов на предмет обнаружения тайников оружия и боеприпасов

Оперативный штаб
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В Саранске проводятся мероприятия по проверке подвальных помещений многоквартирных домов, построенных ранее 2010 года, на предмет обнаружения тайников оружия и боеприпасов.
Проведение этих мероприятий инициировало УМВД России по Саранску, обратившись на заседании городской Антитеррористической комиссии к властям за содействием в предоставлении доступа в подвалы домов. Инициатива была поддержана председателем АТК Саранска – тогда врио Главы города Ильей Соколовым.
Во всех районах столицы Мордовии организованы рабочие группы, в которые вошли представители правоохранительных органов, специалисты-взрывотехники, кинологи, представители районных администраций и управляющих компаний. Они проверяют подвальные помещения на наличие схронов оружия и боеприпасов. В целом же, эту работу планируется проводить до 1 октября 2022 года.
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