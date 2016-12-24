В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в Мордовии откроются три модельные библиотеки

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В декабре этого года в Ичалковском районе, благодаря национальному проекту «Культура», на базе Центра молодежного досуга открылся кинозал «Рассвет». На средства гранта были приобретены система многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран, сервер воспроизведения и другое необходимое оборудование для показа фильмов.
В конкурсном отборе 2021 года Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии принимали участие 5 муниципальных районов Республики Мордовия (Ичалковский, Лямбирский, Темниковский, Теньгушевский, Торбеевский). По результатам – было поддержано создание кинозала в Ичалковском районе.
Также в декабре открылась восьмая по счету модельная библиотека. Модернизированная в рамках нацпроекта Лямбирская центральная детская библиотека получила финансирование из федерального бюджета в размере 5 млн. рублей. Учреждение стало победителем в дополнительном конкурсном отборе на 2021 год на создание модельных муниципальных библиотек
В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» в Мордовии откроются еще три модельные библиотеки в Кочкуровском, Старошайговском и Рузаевском районах.
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