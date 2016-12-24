В следующем году в Мордовии переселят полторы тысячи человек из 110 ветхих и аварийных домов

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29 декабря в Доме Республики состоялась церемония награждения строителей, приуроченная к подведению итогов работы отрасли в 2021 году.
Глава Мордовии Артём Здунов отметил: основным драйвером развития строительной сферы в уходящем году стала реализация национальных проектов. По итогам года планируется ввести в строй 341 тысячу квадратных метров жилья с ростом к прошлому году 105%. Аналогичные объемы запланированы и на следующий год. А всего в рамках федерального проекта «Жилье» к 2030 году в республике планируется построить около 5 млн. кв. метров жилья.
«Эта задача вполне осуществима. Мы будем развивать отраслевые предприятия, большое внимание будет уделено проектной деятельности. В следующем году мы переселим полторы тысячи человек из 110 аварийных домов. Напомню, что из резервного Фонда Правительства РФ по федеральной программе «Стимул» мы дополнительно получили 2 млрд. рублей. Это большая помощь республике. Мы благодарны за это Президенту России Владимиру Путину и Правительству страны», - сказал Глава Мордовии.
Отдельно была обозначена тема завершения долгостроев. «Мы смогли завершить объекты, которые простаивали долгие годы. Мы закончили строительство универсального зала «Саранск Арена», центра культуры им. А.В. Ухтомского в Рузаевке. Несмотря на сложности, мы завершаем работы в поликлинике республиканского онкологического диспансера, в хирургическом корпусе республиканской детской клинической больницы. Эти объекты были нужны еще вчера. Впереди много работы, и мы с ней обязательно справимся», - добавил Артём Здунов.
Участников торжественного собрания также поздравили Председатель Государственного Собрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров и вице-премьер Инсаф Хайруллин.
Лучшим работникам отрасли были вручены государственные награды.
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