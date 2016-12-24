Продукция мордовского мясокомбината отправится на африканский рынок

Как сообщает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РМ и Пензенской области, специалистами ведомства совместно с представителями Республиканской ветеринарной службы проведено обследование «МПК «Атяшевский» на соответствие экспортным требованиям зарубежных стран. Это необходимое условие для внесения мордовской компании в реестр предприятий экспортеров с возможностью реализации мяса свинины и субпродуктов в африканские страны - Либерию, Анголу, Гвинею, Габон, Кот д`Ивуар, Конго, Демократическую Республику Конго. На основании результатов анализа информации, полученной в ходе обследования, принято решение о включении предприятия в реестр экспортеров.

При этом отмечается, что в 2021 году «МПК «Атяшевский» экспортировал за рубеж (Вьетнам, Гонконг) более 5,5 тысяч тонн мяса и субпродуктов, в Казахстан - более 3 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, а в Республику Беларусь более 58 тонн кишечного сырья.

Управление Россельхознадзора по РМ и Пензенской области постоянно осуществляет государственный ветеринарный надзор в части контроля за экспортными поставками животноводческой продукции из Мордовии на заграничные рынки.