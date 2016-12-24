В Саранске 31 декабря на отдельных участках будет временно ограничено движение транспортных средств

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Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
Ограничения вводятся для обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового года. Об этом сообщает Администрация Саранска.
С 20:00 30 декабря до 8:00 31 декабря будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств
по ул. Володарского на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по пр. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по ул. Л. Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по ул. Большевистской (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского,
на парковках:
прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской,
по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26),
по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47А).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб;
Будет временно исключена стоянка, остановка и ограничено движение транспортных средств
с 8:00 до 23:00 31 декабря
по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по пр. Ленина от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по ул. Л. Толстого от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по ул. Большевистской (нечетная сторона) от ул. Коммунистической до ул. Советской,
по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Володарского,
на парковках:
прилегающих к зданиям ГАУ РМ «Ледовый дворец» (ул. Красная, 40) и ГАУ РМ «РСТЦ «Старт» (ул. Московская, 12) со стороны улиц Красной, Московской,
по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26),
по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47А).
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск;
C 15:00 до 23:00 31 декабря:
по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Кавказской,
по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской,
по автодороге от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской,
по ул. Советской от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск;
C 17:00 до 19:00 31 декабря на время проведения праздничного салюта:
по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Красной,
по ул. Рабочей от ул. Красной до ул. Коммунистической,
по ул. Советской от ул. Рабочей до ул. Серова,
по ул. Красной от ул. Московской до ул. Серова.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также имеющие пропуск.
С 15:00 до 23:00 31 декабря будет организовано одностороннее движение по ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Республиканской (движение в сторону ул. Республиканской).
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Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
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