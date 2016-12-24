Глава Мордовии Артём Здунов вручил ключи от нового автомобиля многодетной семье Молчановых из Атяшевского района

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Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений
28 декабря Глава Мордовии Артём Здунов встретился в Доме Республики с многодетной семьей Молчановых из Атяшевского района. Напомним, они познакомились месяц назад, когда Глава республики посещал район с рабочей поездкой.
Отец Дмитрий служит настоятелем Святотроицкой церкви в с. Сабанчеево. Благодаря поддержке властей и атяшевских предпринимателей у Молчановых появился собственный двухэтажный дом. В семье семеро детей, двое обучаются в Саранске в специализированном интернате для детей с нарушением слуха. Собственный автомобиль у Молчановых сломался и восстановлению не подлежит. Приходилось пользоваться услугами такси, а это немалые деньги.
В ноябре Артём Здунов пообещал разобраться в ситуации и оказать помощь многодетной семье. Средства на покупку были выделены из резервного фонда Главы РМ.
Руководитель республики принял гостей в своем рабочем кабинете, где родители за чашкой чая рассказали об успехах детей. Старший сын Иван - студент МГУ им. Н.П. Огарева, успешно сдает сессию – прибежал на встречу прямо с зачета. Дочь Елизавета учится в Пензенском художественном училище. Самой маленькой дочери Марии - полтора года.
Отец Дмитрий поблагодарил Артёма Здунова за столь нужный подарок. «Теперь мы будем чаще видеться с детьми и собираться всей семьей под крышей нашего нового дома», - сказал он.
Глава Мордовии отметил, что в региональном Правительстве прорабатываются дополнительные меры поддержки многодетных семей. «Эта помощь должна быть предметной и адресной. В нашем регионе, слава Богу, не одна такая семья, помощь нужна многим. В Послании Государственному Собранию было сказано, что мы будем принимать закон об отмене транспортного налога для многодетных», - подчеркнул руководитель республики.
На улице Молчановых ждал новый семиместный «Ларгус». Артём Здунов вручил ключи главе семьи, и дети начали усаживаться на свои места. Багажное отделение едва закрылось от новогодних сладких подарков. Отец Дмитрий пообещал провезти семью с экскурсией по украшенным городским улицам.
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Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений
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