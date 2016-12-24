В Мордовии полицейские исполнили новогоднюю мечту 5-летнего Эмиля Фейсханова

Совместно с «Большей переменой» - проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» руководство и сотрудники МВД по Республике Мордовия исполнили мечту 5-летнего Эмиля Фейсханова - участника Всероссийской акции «Елка желаний».

Благодаря полицейским и общественникам новогодняя мечта ребенка стала реальностью. Мальчик вместе с родителями написал на сайт проекта письмо, в котором рассказал о заветном желании стать госавтоинспектором и поработать на настоящем патрульном автомобиле. И сегодня Эмиль побывал в гостях в региональном МВД.

Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Борис Шейнкин вручил мальчику все необходимые для службы атрибуты – полицейский жезл, свисток, фуражку и светоотражающий жилет. Министр предложил Эмилю, когда тот повзрослеет, рассмотреть возможность поступления в высшее учебное заведение системы МВД России с последующим трудоустройством на службу в ГИБДД. Из рук Деда Мороза юный житель республики получил сладкий подарок и учебное пособие по правилам дорожного движения. Сказочный персонаж пожелал мальчику и его родителям крепкого здоровья, счастья и радости в наступающем году.

Чтобы узнать больше о службе в Госавтоинспекции, для Эмиля была организована экскурсия по музею УГИБДД МВД по Республике Мордовия. Будущему стражу порядка рассказали об истории ведомства, показали, какими специальными средствами раньше пользовались дорожные полицейские, и объяснили мальчику, как госавтоинспекторы обеспечивают дорожную безопасность, показаали автопарк ГАИ.

После этого Эмиль заступил на службу вместе с сотрудниками. Напарником юного помощника полиции стал старший инспектор ДПС Николай Фирсов. Как настоящий полицейский Эмиль останавливал проезжающие машины, проверял у водителей документы и предупреждал жителей республики о необходимости быть внимательными и строго следовать правилам дорожного движения.

Мама мальчика поблагодарила всех, кто помог ей реализовать мечту сына, особенно руководство и сотрудников МВД: «Хотелось бы выразить всем полицейским искреннюю признательность за превращение сказки в реальность. Это новогоднее чудо подарило Эмилю не просто новые эмоции, но и веру в то, что нет ничего невозможного».

Ребенок был счастлив, выразив абсолютную уверенность в своем выборе будущей профессии.