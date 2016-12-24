В Мордовии полицейские исполнили новогоднюю мечту 5-летнего Эмиля Фейсханова

Продукты к праздничному столу
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
Совместно с «Большей переменой» - проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» руководство и сотрудники МВД по Республике Мордовия исполнили мечту 5-летнего Эмиля Фейсханова - участника Всероссийской акции «Елка желаний».
Благодаря полицейским и общественникам новогодняя мечта ребенка стала реальностью. Мальчик вместе с родителями написал на сайт проекта письмо, в котором рассказал о заветном желании стать госавтоинспектором и поработать на настоящем патрульном автомобиле. И сегодня Эмиль побывал в гостях в региональном МВД.
Министр внутренних дел по Республике Мордовия генерал-майор полиции Борис Шейнкин вручил мальчику все необходимые для службы атрибуты – полицейский жезл, свисток, фуражку и светоотражающий жилет. Министр предложил Эмилю, когда тот повзрослеет, рассмотреть возможность поступления в высшее учебное заведение системы МВД России с последующим трудоустройством на службу в ГИБДД. Из рук Деда Мороза юный житель республики получил сладкий подарок и учебное пособие по правилам дорожного движения. Сказочный персонаж пожелал мальчику и его родителям крепкого здоровья, счастья и радости в наступающем году.
Чтобы узнать больше о службе в Госавтоинспекции, для Эмиля была организована экскурсия по музею УГИБДД МВД по Республике Мордовия. Будущему стражу порядка рассказали об истории ведомства, показали, какими специальными средствами раньше пользовались дорожные полицейские, и объяснили мальчику, как госавтоинспекторы обеспечивают дорожную безопасность, показаали автопарк ГАИ.
После этого Эмиль заступил на службу вместе с сотрудниками. Напарником юного помощника полиции стал старший инспектор ДПС Николай Фирсов. Как настоящий полицейский Эмиль останавливал проезжающие машины, проверял у водителей документы и предупреждал жителей республики о необходимости быть внимательными и строго следовать правилам дорожного движения.
Мама мальчика поблагодарила всех, кто помог ей реализовать мечту сына, особенно руководство и сотрудников МВД: «Хотелось бы выразить всем полицейским искреннюю признательность за превращение сказки в реальность. Это новогоднее чудо подарило Эмилю не просто новые эмоции, но и веру в то, что нет ничего невозможного».
Ребенок был счастлив, выразив абсолютную уверенность в своем выборе будущей профессии.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной
При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
Заезжий торговец из Москвы показал табачной лавке в Саранске «фокус» на 120 тысяч рублей
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
В Саранской мэрии обсудили ход вакцинации в трудовых коллективах
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»
В Мордовии за разорение вкладчиков ответит руководитель рузаевского кредитного кооператива
В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»