Управление ФСБ по РМ предотвратило ущерб государству от одного чиновника на 2 миллиарда рублей

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Управлением ФСБ России по Республике Мордовия задокументирована противоправная деятельность должностного лица министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Установлено, что обвиняемый в период 2014-2020 гг. санкционировал арендатору леса заготовку древесины на особо охраняемой природной территории в одном из районов Республики Мордовии, тем самым причинив ущерб РФ на сумму более 121 млн рублей.
На основании полученных материалов следственным отделом УФСБ в 2020 году возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Сумма предотвращенного ущерба государству составила более 2 миллиардов рублей рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.
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