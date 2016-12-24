Департамент по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации Саранска возглавил Павел Комогоров

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На должность заместителя Главы городского округа Саранск – Директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации городского округа Саранск назначен Павел Комогоров.
Павел Федорович родился в Кургане в 1974 году. В 1997 году с отличием окончил Курганский государственный университет по специальности «Английский и немецкий язык», в 2002 – Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2011 году получил диплом магистра по специальности «Государственное управление» Государственного университета Болла (США). В 2000 году присвоена ученая степень кандидата педагогических наук.
Трудовую деятельность в 1997 году начал ассистентом кафедры английского языка Курганского государственного университета, до 2005 года работал старшим преподавателем, доцентом кафедры английской филологии университета.
С 2005 по 2006 год занимал должность советника председателя Курганской областной думы.
С 2006 по 2007 год являлся председателем правления Курганского областного отделения общественной организации общества «Знание» России.
С 2007 года начал свою деятельность в Правительстве Курганской области, где занимал должности главного специалиста, начальника отдела, заведующего сектором по работе с субъектами инвестиционной деятельности отдела привлечения инвестиций управления инвестиций, внешнеэкономической деятельности и межрегиональных связей, начальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, заместителя директора Департамента агропромышленного комплекса Курганской области – начальника управления финансов.
С 2017 по 2020 год занимал должность директора департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана.
В октябре 2021 года был принят в Администрацию городского округа Саранск на должность начальника Управления экономики, которую и занимал до назначения заместителем Главы городского округа Саранск.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию награжден Почетной грамотой Правительства Курганской области.
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В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
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