Депутат Юлия Оглоблина рассказала Главе Мордовии Артёму Здунову о результатах работы в Государственной Думе РФ

Наркодилеры в тюремных робах
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27 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России Юлией Оглоблиной. Обсуждались результаты работы народного избранника в текущем году и дальнейшие совместные проекты региона и депутатского корпуса.
Юлия Оглоблина рассказала Артёму Здунову об итогах встречи с руководством Минспорта РФ. В части решения о передаче на федеральный баланс универсального зала «Саранск Арена», стадиона «Мордовия Арена» и СШОР по легкой атлетике прорабатывается возможность создания в регионе Училища олимпийского резерва Минспорта России. Сейчас их 11 по всей стране, у Мордовии есть шансы стать одной из таких площадок. Таким образом, республика сможет сэкономить около миллиарда рублей.
Также речь шла о создании в регионе сети потребительских кооперативов. О ее необходимости говорили фермеры на гастрономическом фестивале «Свое – мордовское!». На текущем этапе регистрируются 3 потребкооператива, столько же появятся в следующем году.
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Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
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