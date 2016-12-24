Депутат Юлия Оглоблина рассказала Главе Мордовии Артёму Здунову о результатах работы в Государственной Думе РФ

27 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы России Юлией Оглоблиной. Обсуждались результаты работы народного избранника в текущем году и дальнейшие совместные проекты региона и депутатского корпуса.

Юлия Оглоблина рассказала Артёму Здунову об итогах встречи с руководством Минспорта РФ. В части решения о передаче на федеральный баланс универсального зала «Саранск Арена», стадиона «Мордовия Арена» и СШОР по легкой атлетике прорабатывается возможность создания в регионе Училища олимпийского резерва Минспорта России. Сейчас их 11 по всей стране, у Мордовии есть шансы стать одной из таких площадок. Таким образом, республика сможет сэкономить около миллиарда рублей.

Также речь шла о создании в регионе сети потребительских кооперативов. О ее необходимости говорили фермеры на гастрономическом фестивале «Свое – мордовское!». На текущем этапе регистрируются 3 потребкооператива, столько же появятся в следующем году.