В рамках акции «Ёлка желаний» Министр строительства и архитектуры РМ подарил юному жителю из села Берсеневка надувной батут

Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял открытку с просьбой 4-летнего Кирилла Пучкова. Мальчик написал письмо, в котором попросил надувной батут.

Буквально на следующий день Алексей Гришакин навестил семью Пучковых, в которой подрастают двое детей, поздравил семью с наступающими праздниками и лично передал ребёнку новогодний подарок.

Напомним, по инициативе президента Владимира Путина акция «Ёлка желаний» объединяет неравнодушных людей, которые получают уникальную возможность стать новогодними волшебниками и сотворить для сирот, детей из многодетных семей и малышей с тяжелыми заболеваниями настоящее чудо.