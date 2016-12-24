В рамках акции «Ёлка желаний» Министр строительства и архитектуры РМ подарил юному жителю из села Берсеневка надувной батут

Фокус на благосостояние жителей
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
Министр строительства и архитектуры РМ Алексей Гришакин присоединился к Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Он снял открытку с просьбой 4-летнего Кирилла Пучкова. Мальчик написал письмо, в котором попросил надувной батут.
Буквально на следующий день Алексей Гришакин навестил семью Пучковых, в которой подрастают двое детей, поздравил семью с наступающими праздниками и лично передал ребёнку новогодний подарок.
Напомним, по инициативе президента Владимира Путина акция «Ёлка желаний» объединяет неравнодушных людей, которые получают уникальную возможность стать новогодними волшебниками и сотворить для сирот, детей из многодетных семей и малышей с тяжелыми заболеваниями настоящее чудо.
Поделиться в соц. сетях:
Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы
В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
В Мордовии суд огласил приговор бывшей 28-летней учительнице Светлане Юртайкиной
Экс-министра культуры РМ за хищения приговорили к 5,5 годам заключения
Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений
В Мордовии подросла средняя сумма выявленной взятки – до 335 тысяч рублей
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
60-летнюю жительницу Саранска ограбил «виртуальный друг» с сайта знакомств
Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса