В Саранске будут судить «домушников» из Нижнего Новгорода за кражу золота из квартиры

В Саранске двое «домушников» из Нижнего Новгорода предстанут перед судом за прибыльную кражу из городской квартиры. Гастролеры в возрасте 36 и 40 лет в результате воровской операции разжились золотыми украшениями и уже направлялись с добычей домой, когда их авто по ориентировке остановили инспекторы ДПС в Рузаевском районе. При досмотре в салоне машины полицейские обнаружили похищенные ценности из жилища потерпевших.

Попавшись с поличным, залетные персонажи не стали отрицать своей вины и рассказали о проведенной в столице Мордовии преступной акции. Они приехали в Саранск на машине, остановились в гостинице и принялись подыскивать подходящую цель для воровской атаки. Выбор пал на жилой дом по улице Пушкина, за жильцами которого злоумышленники стали внимательно наблюдать – запоминали распорядок дня, определяли конкретные квартиры для будущего «визита».

У преступного дуэта роли были четко распределены. Один из них поднимался к нужной квартире с отмычками, другой в это время на улице следил за окружающей обстановкой и сообщал по рации о возможных помехах. В первой намеченной квартире взломщику удалось вскрыть замки только одной двери, вторая не поддалась. Тогда вор спустился на нижний этаж и успешно преодолел защиту другой квартиры. Из нее он вынес золотую цепочку, кулон с камнями, два золотых кольца и серьги на 100 тысяч рублей, а также банковские карты.

После удачной «ходки» мужчины заехали в гостиничный номер, собрали вещи и отправились в Нижний Новгород, но по пути были задержаны сотрудниками полиции. В отношении злоумышленников была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент уголовное дело направлено в Пролетарский суд.