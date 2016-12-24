Глава Мордовии вручил руководителю Московского джазового оркестра Игорю Бутману памятную медаль

Глава Мордовии Артём Здунов 26 декабря встретился с народным артистом России, художественным руководителем Московского джазового оркестра, художественным руководителем фестиваля «Вейсэ джаз», всемирно известным саксофонистом Игорем Бутманом и посетил концерт, который состоялся в Республиканском дворце культуры.



Приветствуя зрителей, руководитель Мордовии отметил значимость фестиваля «Вейсэ джаз» для культурной жизни республики и пообещал, что в следующем году он пройдёт в полноценном формате, в течение нескольких дней.



«Мы бережём здоровье, вакцинируемся, будем защищены, победим пандемию и обязательно встретимся здесь, в Саранске», - сказал Артём Здунов.



Концерт стал настоящим предновогодним подарком для любителей джазового искусства. В нем выступили государственный джазовый оркестр «Биг-бенд «Саранск», народный артист РМ Сергей Семенов, заслуженная артистка РМ Оксана Глебова, финалист международного телевизионного конкурса «Синяя-птица-2019» Артемий Хрущалин, полуфиналист вокального телешоу Первого канала «Голос – 2021» Вячеслав Явкин.



Самыми большими овациями зрители встретили выступление джазового квинтета Игоря Бутмана и американской джазовой исполнительницы Самары Джой.



За плодотворное сотрудничество и большой личный вклад в укрепление дружбы между народами посредством джазового искусства Глава Мордовии вручил Игорю Бутману благодарственное письмо, а также памятную медаль «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу в городе-организаторе Саранске».



Полуфиналисту шоу «Голос» Вячеславу Явкину была вручена Благодарность Главы Республики Мордовия.