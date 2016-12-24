Артём Здунов поручил организовать выставку атяшевского художника Виктора Вечканова на ведущих музейных площадках региона

26 декабря в селе Батушево Атяшевского района распахнул двери новый социальный центр, построенный в рамках реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». На открытие прибыли Глава Мордовии Артём Здунов, директор Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Ксения Шевелкина, начальник отдела Министерства сельского хозяйства РФ Виталий Платонов.



Глава Атяшевского района Виктор Прокин рассказал, что в новый центр переехали организации социальной и культурный сферы, которые ранее располагались в зданиях, требующих ремонта. Это фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, администрация сельского поселения, танцевальный и музыкальный классы, музей. А вот зрительный зал на 160 мест появился в Батушеве впервые.



Местные мастера организовали для гостей выставку народных умений. В Атяшевском районе занимаются резьбой по дереву, ручной вышивкой и гончарным искусством. Артём Здунов порекомендовал умельцам активнее продвигать свою продукцию на электронных торговых площадках. Так хобби может стать полноценной работой и приносить хороший доход, ведь ручное производство ценится очень высоко.



В одном из залов была организована выставка работ уроженца села Батушево художника Виктора Вечканова. При жизни его работы активно выставлялись за рубежом, а в родной Мордовии - ни разу. Глава Мордовии дал поручение организовать в следующем году персональную выставку талантливого земляка в музеях региона.



Руководитель республики отметил, что село живет и развивается, в коллективе социального центра много молодых людей. «Ваш центр наполнен живой энергией! Мы просто не можем не поддерживать такие населенные пункты, где молодёжь остаётся жить и работать. Вместе с Минсельхозом России будем и дальше развивать сельские территории, строить и ремонтировать учреждения, чтобы качество жизни здесь ничем не уступало городу. Это тот самый случай, когда вложенные средства дали прекрасный результат», - подчеркнул Артём Здунов.



Директор Департамента развития сельских территорий Ксения Шевелкина поблагодарила строителей за качественную работу. «По эмоциям жителей видно, насколько этот социальный центр был востребован. Я хочу поблагодарить администрацию района за прекрасное творческое наполнение объекта. Сейчас это - яркий пример полноценной универсальной точки общественной коммуникации. На одной площадке можно получить огромное количество услуг от медицинских и административных до творческих», - сказала Ксения Шевелкина.



Творческие коллективы района подготовили для гостей яркий концерт.