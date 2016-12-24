В Саранске при очистке захламленной квартиры вывезли три грузовика мусора и бытовых отходов

Существует такая болезнь, как «Силлогомания, или синдром Плюшкина». Это вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении неиспользуемых вещей, чаще всего — предметов домашнего обихода, в непомерно больших количествах.

Как сообщает Администрация города, на Светотехстрое выявлена жительница, попавшая под эту категорию. В её квартире был накоплен бытовой мусор со свалок, от которого исходил неприятный запах и завелись тараканы, что вызывало дикое недовольство у жителей дома.

Силами управляющей кампании ООО «Дом управления № 1», обслуживающей данный многоквартирный дом и при содействии депутата горсовета Дмитрия Кручинкина был организован вывоз мусора и проведена санитарная очистка квартиры. Объемы накопленного мусора и бытовых отходов оказались так велики, что для их вывоза потребовалось три грузовых автомобиля.