«На праздничных мероприятиях должна быть обеспечена общественная безопасность!»

25 декабря, в субботу, на оперативном совещании Главы республики с членами правительства и руководителями муниципальных районов обсуждалась подготовка к праздничным мероприятиям, в том числе вопросы обеспечения безопасности жителей Мордовии в период длинных выходных.



Артем Здунов в первую очередь обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность граждан в ходе различных массовых мероприятий, запланированных в сфере культуры и спорта в праздничные дни. В то же время перед руководителями профильных ведомств и главами муниципальных районов, а также Саранска и Рузаевки, поставлена задача создать все условия для максимального охвата жителей, особенно молодежи, организованными мероприятиями – интересными и полезными для здоровья.



Были затронуты и вопросы обеспечения безопасности при нахождении на льду. В первую очередь речь шла о рыбаках – любителях зимней рыбалки. С начала сезона уже был выявлен ряд случаев, когда существовала реальная угроза жизни для тех, кто вышел на лед, не соблюдая правил безопасности.