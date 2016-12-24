Артём Здунов принял участие в совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию

Глава Мордовии Артём Здунов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и образованию, которое проходило под председательством Владимира Путина.



В заседании приняли участие члены Правительства РФ и Совета Безопасности России, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, руководители регионов и политических партий, представители научного сообщества.



Открывая совместное заседание, Президент РФ Владимир Путин сказал: «Наша встреча в таком широком составе приурочена к завершению Года науки и технологий. Подведём итоги, обсудим совместные планы по дальнейшему развитию науки в целом и научного просвещения – с учётом огромного внимания общества, граждан к науке, к достижениям наших учёных.



И, безусловно, мы должны учитывать растущий запрос людей на обновление городов, населённых пунктов в целом на основе современных технологических, экологических стандартов, на широкое использование передовых научных разработок в повседневной жизни.



В этой связи ещё одна важнейшая тема нашей встречи – дальнейшие шаги по наращиванию инновационного потенциала российских регионов как ключевого условия благополучия, высокого качества жизни людей на всей территории нашей большой страны.



Речь идет не только о создании новых знаний и технологий. Повторю, принципиально важно, чтобы они находили прямое практическое применение в здравоохранении и в образовании, в работе транспортной и коммунальной инфраструктуры, в решении экологических, социальных и других общественно значимых задач».