В Мордовии офицеры Росгвардии поздравили воспитанников подшефной школы-интерната с наступающим Новым годом

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В преддверии Нового года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия приехали к воспитанникам Шейн-Майданской санаторной школы-интернат. Встреча прошла в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения».
Заместитель начальника отделения вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии подполковник полиции Павел Шувалов поздравил детей с Наступающим Новым годом и подарил сладкие подарки от личного состава с пожеланиями здоровья, счастья и веселых праздничных дней.
В свою очередь коллектив санаторной школы-интерната выразил огромную благодарность начальнику отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия Юрию Петровичу Иванову и всему личному составу за подарки, теплые слова и искренние пожелания!
«Новый год для каждого ребенка – это пора волшебства и чуда. Но, важнее любых подарков – внимание и забота»,- отметил подполковник полиции Павел Шувалов.
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