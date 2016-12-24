В Мордовии офицеры Росгвардии поздравили воспитанников подшефной школы-интерната с наступающим Новым годом

В преддверии Нового года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия приехали к воспитанникам Шейн-Майданской санаторной школы-интернат. Встреча прошла в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения».

Заместитель начальника отделения вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии подполковник полиции Павел Шувалов поздравил детей с Наступающим Новым годом и подарил сладкие подарки от личного состава с пожеланиями здоровья, счастья и веселых праздничных дней.

В свою очередь коллектив санаторной школы-интерната выразил огромную благодарность начальнику отделения вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Мордовия Юрию Петровичу Иванову и всему личному составу за подарки, теплые слова и искренние пожелания!

«Новый год для каждого ребенка – это пора волшебства и чуда. Но, важнее любых подарков – внимание и забота»,- отметил подполковник полиции Павел Шувалов.