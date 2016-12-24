Высокий уровень цифровизации в Госуправлении сделает взаимодействие с властью в Мордовии понятным и прозрачным

В своем Послании к Госсобранию и жителям республики Глава Мордовии Артём Здунов отдельно остановился на цифровизиции и развитии IT-технологий в регионе.

«Квалифицированные кадры нужны во всех отраслях. Не исключением является и IT-сектор. Очевидно, что с ростом цифровизации общества растёт потребность и в молодых IT-специалистах. Поэтому, Правительству, вместе с вузовским, IT-сообществом необходимо организовать работу по подготовке таких специалистов по наиболее востребованным направлениям - это большие данные, исскуственный интеллект, машинное обучение, квантовые технологии, виртуальная и дополненная реальности, промышленный интернет вещей. Все эти специальности на рынке давно представлены, давайте найдём их и в наших образовательных стандартах.

Ещё один приоритет - достижение к 2030 году стопроцентной цифровой зрелости. Такая задача поставлена президентом страны. Что для нас это значит: необходимо достичь высокого уровня цифровизации в Госуправлении, здравоохранении, образовании, городском хозяйстве, в работе общественного транспорта. Все министерства должны обеспечить чёткое и динамичное исполнение этой задачи.

Наши главные цели - через цифру повысить качество и быстроту принятия управленческих решений. Сделать взаимодействие с властью понятным и прозрачным. Мы уже видим примеры хорошей работы цифровых решений. Это обеспечение социальных выплат, проведение переписи граждан на портале Госуслуг, работа Центра управления регионом по получению обратной связи от людей по многим вопросам, эта информация приходит намного быстрее от людей. Нужно добиться перевода в электронный вид ряда социально значимых услуг.

Прошу активнее привлекать к работе по цифровому развитию региона наши IT-компании. Пусть они растут вместе с этой большой программой: создают новые рабочие места, участвуют в проектах, зарабатывают средства.

Прошу обратить особое внимание на компании, которые входят в актив - это Байтэкс, Эволента, Технология Успеха, Инфомаксимум и др. Они уже сейчас реализуют проекты федерального уровня.

Поручаю Правительству организовать работу по развитию межрегионального, международного сотрудничеству в области IT. Стимулировать экспорт продукции наших производителей в данной сфере.

Необходимое условие цифровизации - это постоянное развитие информационной инфраструктуры. До конца следующего года скоростной доступ в интернет по оптоволокну должны получить большинство социально значимых объектов республики. Интернет должен войти в каждый дом. Мы должны с помощью высоких технологий дать доступ людям к медицине, образованию, социальным сервисам вне зависимости от их места проживания.

Вместе с тем, даже с учётом беспроводного интернета в республике ещё много белых пятен, с полным отсутствием доступа в сеть. Минцифре совместно с сотовыми операторами необходимо провести анализ и организовать работу по покрытию сотовой связью, интернет связью этих территорий».