Глава Мордовии выступил с инициативой предоставить льготы по транспортному налогу семьям с тремя и более детьми

Забота о материнстве, детстве, поддержка семей с детьми — все это должно стать приоритетом в работе властей республики на всех уровнях. Об этом в ходе оглашения Послания Государственному Собранию РМ заявил Глава Мордовии Артём Здунов.

- Проблема демографии остается одной из самых острых. В нашей республике проживают около 7, 5 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. Предлагаю на очередной сессии Госсобрания РМ рассмотреть вопрос предоставления льгот по транспортному налогу для поддержки семей с тремя и более детьми, - выступил с инициативой Глава республики.