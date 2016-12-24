Глава Мордовии выступил с инициативой предоставить льготы по транспортному налогу семьям с тремя и более детьми

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Забота о материнстве, детстве, поддержка семей с детьми — все это должно стать приоритетом в работе властей республики на всех уровнях. Об этом в ходе оглашения Послания Государственному Собранию РМ заявил Глава Мордовии Артём Здунов.

- Проблема демографии остается одной из самых острых. В нашей республике проживают около 7, 5 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются трое и более детей. Предлагаю на очередной сессии Госсобрания РМ рассмотреть вопрос предоставления льгот по транспортному налогу для поддержки семей с тремя и более детьми, - выступил с инициативой Глава республики.

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