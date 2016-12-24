В Саранске утверждены 53 улицы с ограничением стоянки транспорта по четным и нечетным датам в ночное время

Как известно, в Саранске зимой действуют знаки дорожного движения, регламентирующие правила стоянки транспорта по четным и нечетным датам в ночное время. Это делается для обеспечения своевременной и качественной уборки автодорог от снега и наледи. Нередко припаркованный автотранспорт создает помеху для полноценной уборки дорог. Стоянка с чередованием по четным и нечетным датам позволяет коммунальным службам поочередно выполнять полноценную расчистку проезжих частей.



В этом году утверждены 53 улицы, на которых действует ограничение стоянки по четным и нечетным датам:



пр. Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Строительной;

ул. Полежаева от пр. Ленина до ул. Титова;

ул. Б. Хмельницкого от пр. Ленина до ул. Гагарина;

ул. Васенко от пр. Ленина до ул. Ботевградской;

ул. Ботевградская от ул. Советской до ул. Васенко;

ул. Советская от ул. Демократической до ул. Ботевградской;

ул. Коммунистическая от ул. Гагарина до пр. Ленина;

ул. Демократическая от ул. Коммунистической до ул. Советской;

ул. Пролетарская от ул. Советской до ул. Строительной;

ул. Большевистская от ул. Советской до ул. Васенко;

ул. Федосеенко от ул. Пролетарской до пр. Ленина;

ул. Красная в районе ГАУ РМ «Ледовый дворец»;

пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Косарева;

ул. Лихачева от ул. Гожувской до ул. Косарева;

ул. Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;

ул. Косарева от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;

ул. Сущинского от ул. Севастопольской до разворотной площадки автобуса № 17;

ул. Ярославская от ул. Косарева до здания № 19;

ул. Волгоградская от ул. Косарева до ул. Севастопольской;

ул. Коваленко от пр. 60 лет Октября до ул. Воинова;

ул. Воинова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко;

ул. Миронова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко;

ул. Веселовского от ул. Семашко до пр. 60 лет Октября;

ул. Победы от ул. Металлургов до ул. Н. Эркая;

ул. А. Лусс от ул. Веселовского до ул. Пушкина;

ул. Семашко от ул. Веселовского до ул. Пушкина;

ул. Есенина от ул. Веселовского до ул. Пушкина;

пр. 60 лет Октября, второстепенная автодорога на участке от МКД № 10 до МКД № 16;

ул. Евсевьева от ул. Ульянова до ул. Транспортной;

ул. Попова от ул. Р. Люксембург до ул. Комарова;

ул. Энгельса от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;

ул. М. Расковой от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;

ул. Серадзская от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;

пр. 50 лет Октября от ул. Комарова до ул. Энгельса;

ул. Ульянова от ул. Серадзской до ул. Энгельса;

ул. Ленина от пер. Колхозный до ул. Мичурина (рп. Николаевка);

ул. Рабочая (рп. Луховка);

ул. Воинова от ул. Коваленко до ул. Металлургов;

ул. Металлургов от ул. Воинова до пр. 60 лет Октября;

ул. Н. Эркая от ул. Победы до ул. Пушкина;

ул. Пушкина от ул. Н. Эркая до ул. Веселовского;

ул. Солнечная от Лямбирского шоссе до здания № 27 по ул. Солнечной;

ул. Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Волгоградской;

ул. Волгоградская от ул. Косарева до ул. Короленко;

ул. Короленко от ул. Волгоградской до пр. 70 лет Октября;

ул. Т. Бибиной от ул. Косарева до пр. 70 лет Октября;

пр. Российской Армии (дублер) от ул. Севастопольской до ул. Кочкуровской (дублер);

ул. Севастопольская (дублер);

ул. Октябрьская рп. Луховка;

ул. Волгоградская (мкр. Юбилейный);

ул. Энгельса от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург;

ул. Коваленко от ул. Победы до ул. Воинова;

ул. Ульянова от ул. Серадзской до ул. М. Расковой.