В Саранске утверждены 53 улицы с ограничением стоянки транспорта по четным и нечетным датам в ночное время

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Как известно, в Саранске зимой действуют знаки дорожного движения, регламентирующие правила стоянки транспорта по четным и нечетным датам в ночное время. Это делается для обеспечения своевременной и качественной уборки автодорог от снега и наледи. Нередко припаркованный автотранспорт создает помеху для полноценной уборки дорог. Стоянка с чередованием по четным и нечетным датам позволяет коммунальным службам поочередно выполнять полноценную расчистку проезжих частей.
В этом году утверждены 53 улицы, на которых действует ограничение стоянки по четным и нечетным датам:
пр. Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Строительной;
ул. Полежаева от пр. Ленина до ул. Титова;
ул. Б. Хмельницкого от пр. Ленина до ул. Гагарина;
ул. Васенко от пр. Ленина до ул. Ботевградской;
ул. Ботевградская от ул. Советской до ул. Васенко;
ул. Советская от ул. Демократической до ул. Ботевградской;
ул. Коммунистическая от ул. Гагарина до пр. Ленина;
ул. Демократическая от ул. Коммунистической до ул. Советской;
ул. Пролетарская от ул. Советской до ул. Строительной;
ул. Большевистская от ул. Советской до ул. Васенко;
ул. Федосеенко от ул. Пролетарской до пр. Ленина;
ул. Красная в районе ГАУ РМ «Ледовый дворец»;
пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Косарева;
ул. Лихачева от ул. Гожувской до ул. Косарева;
ул. Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;
ул. Косарева от пр. 70 лет Октября до ул. Сущинского;
ул. Сущинского от ул. Севастопольской до разворотной площадки автобуса № 17;
ул. Ярославская от ул. Косарева до здания № 19;
ул. Волгоградская от ул. Косарева до ул. Севастопольской;
ул. Коваленко от пр. 60 лет Октября до ул. Воинова;
ул. Воинова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко;
ул. Миронова от ул. Н. Эркая до ул. Коваленко;
ул. Веселовского от ул. Семашко до пр. 60 лет Октября;
ул. Победы от ул. Металлургов до ул. Н. Эркая;
ул. А. Лусс от ул. Веселовского до ул. Пушкина;
ул. Семашко от ул. Веселовского до ул. Пушкина;
ул. Есенина от ул. Веселовского до ул. Пушкина;
пр. 60 лет Октября, второстепенная автодорога на участке от МКД № 10 до МКД № 16;
ул. Евсевьева от ул. Ульянова до ул. Транспортной;
ул. Попова от ул. Р. Люксембург до ул. Комарова;
ул. Энгельса от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;
ул. М. Расковой от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;
ул. Серадзская от ул. Попова до пр. 50 лет Октября;
пр. 50 лет Октября от ул. Комарова до ул. Энгельса;
ул. Ульянова от ул. Серадзской до ул. Энгельса;
ул. Ленина от пер. Колхозный до ул. Мичурина (рп. Николаевка);
ул. Рабочая (рп. Луховка);
ул. Воинова от ул. Коваленко до ул. Металлургов;
ул. Металлургов от ул. Воинова до пр. 60 лет Октября;
ул. Н. Эркая от ул. Победы до ул. Пушкина;
ул. Пушкина от ул. Н. Эркая до ул. Веселовского;
ул. Солнечная от Лямбирского шоссе до здания № 27 по ул. Солнечной;
ул. Севастопольская от пр. 70 лет Октября до ул. Волгоградской;
ул. Волгоградская от ул. Косарева до ул. Короленко;
ул. Короленко от ул. Волгоградской до пр. 70 лет Октября;
ул. Т. Бибиной от ул. Косарева до пр. 70 лет Октября;
пр. Российской Армии (дублер) от ул. Севастопольской до ул. Кочкуровской (дублер);
ул. Севастопольская (дублер);
ул. Октябрьская рп. Луховка;
ул. Волгоградская (мкр. Юбилейный);
ул. Энгельса от ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург;
ул. Коваленко от ул. Победы до ул. Воинова;
ул. Ульянова от ул. Серадзской до ул. М. Расковой.
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