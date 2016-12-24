24 декабря в Саранске и районах Мордовии состоится информационная акция «Узнай о своих долгах»

Жители Мордовии смогут получить «сертификаты здоровья»
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса
В ходе проведения акции сотрудники службы проинформируют граждан о возможности получения достоверных сведений об исполнительных производствах путем использования официальных источников: сервиса «Банк данных исполнительных производств» интернет-сайта ФССП России, личного кабинета на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ), мобильного приложения «ФССП России».
В Саранске мобильные пункты будут развернуты на Центральном рынке с 11.00 до 12.00 и в торговом центре «Арена» с 12.00 до 13.00.
Кроме того, 24 декабря состоится ««горячая линия». Граждане смогут получить консультацию по вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов. Звонки будут приниматься с 09.00 до 16.45 по телефону: 8(8342) 29-70-08.
УФССП России по Республике Мордовия напоминает о необходимости перед новогодними праздниками погасить имеющиеся задолженности, в том числе по налогам, пошлинам, административным штрафам, кредитам, услугам ЖКХ, ведь наличие неоплаченных долгов влечет за собой применение такой меры как временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации. По состоянию на 1 декабря 2021 года действовало около 55 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из России.
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