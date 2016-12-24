Артём Здунов провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Мордовия

Глава Мордовии Артём Здунов 23 декабря провел заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Республике Мордовия.



На заседании обсудили вопросы рационального использования средств республиканского бюджета, выделяемых на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание дорог регионального и межмуниципального значения.



О деятельности ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» в этом направлении доложил и.о. председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия Валерий Кандрин. В текущем году усилен контроль за использованием республиканских средств, активно проводилась претензионная работа. В том числе в связи с ненадлежащим исполнением контрактов выставлено 167 неустоек (штрафы, пени) и требований о возмещении убытков, причиненных подрядчиками, на общую сумму 9,2 млн. рублей.



В республике на постоянной основе в тесном взаимодействии всех правоохранительных органов при координации Главы Мордовии проводится комплекс мероприятий, направленных на защиту бюджетных средств, выделяемых на развитие сети автомобильных дорог, повышение их транспортно-эксплуатационных характеристик, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Глава Мордовии подчеркнул, что есть резервы для более рационального использования финансов, и они связаны с работой на подготовительном этапе дорожных проектов. Речь идет о заранее подготовленной проектно-сметной документации, своевременном прохождении госэкспертизы и заключении контрактов. Всё это позволяет сэкономить бюджетные средства и провести строительные работы максимально качественно. Артём Здунов поставил задачу максимально ответственно подойти к этому вопросу в следующем году.



«17 декабря вышло распоряжение Правительства России – нам дополнительно выделяют еще 1 миллиард рублей на ремонт и капитальный ремонт дорог. Эти средства мы должны освоить в 2022-2023 годах, - отметил руководитель Мордовии. – Поэтому первым делом надо подготовить всю необходимую проектно-сметную документацию, своевременно пройти госэкспертизу, чтобы заканчивать работы не в декабре, как это зачастую происходит, а раньше».



Также на заседании обсудили вопросы соблюдения антикоррупционного законодательства лицами, замещающими государственные должности, и утвердили план работы Комиссии на следующий год.