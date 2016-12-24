Артём Здунов принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию

22 декабря Глава Мордовии Артём Здунов в Москве принял участие в семинаре-совещании по подготовке к совместному заседанию Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Во встрече участвовали первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, помощник Президента Андрей Фурсенко, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а также руководители регионов. Мероприятие было посвящено роли регионов в научно-технологическом развитии страны.

Дмитрий Чернышенко отметил, что 2021 год, объявленный Президентом Годом науки и технологий, стал очень продуктивным. Важнейшим достижением стала разработка новой государственной программы научно-технологического развития. Она объединила 34 отраслевые программы на общую сумму 1,2 трлн. рублей, в том числе - «Приоритет-2030». По поручению Владимира Путина создана сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня в 35 регионах России.

«Уже сейчас этот проект позволил создать 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест и привлечь почти 40 млрд. рублей внебюджетных инвестиций. Это только начало работы, поскольку НОЦ обеспечивают кооперацию между субъектом, учебными заведениями и предприятиями, которые масштабируют и коммерциализируют результаты научных трудов», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что в НОЦ «Инженерия будущего» входят вузы и предприятия Самарской, Ульяновской, Пензенской, Тамбовской областей, а также республик Мордовия и Чувашия. Наш регион станет опорным центром по направлению, связанному с развитием «умного» сельского хозяйства в области подготовки кадров, научно-исследовательских разработок и их внедрения в практическую деятельность.

Артём Здунов неоднократно отмечал, что эта площадка позволяет формировать механизм непрерывного взаимодействия, появляется больше возможностей для получения заказов от крупных партнеров. Также сотрудничество будет содействовать увеличению темпов роста экономики регионов и станет дополнительным импульсом для развития научно-производственной кооперации, технологического бизнеса и новых промышленных отраслей.