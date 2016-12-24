На модернизацию первичного звена здравоохранения Мордовии в текущем году направлено 506 миллионов рублей

В ходе модернизации капитально ремонтируются центральные районные больницы в Краснослободском, Чамзинском и Рузаевском районах, а также лечебные учреждения в Саранске - поликлиники №2 и №4, детская поликлиника № 2 (на фото).

Всего до 2025 года на программу модернизации будет направлено 2,8 млрд. рублей.

Кстати, оценка эффективности реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Мордовия проводится с учетом необходимости достижения следующего показателя: «уменьшение к 2025 году доли неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, до 0%».

Напомним, что главная задача программа модернизации первичного звена здравоохранения - увеличить доступность медицинской помощи, в том числе людям, проживающим в небольших отдаленных населенных пунктах. А также сделать так, чтобы пациентам при получении этой медицинской помощи было комфортно.