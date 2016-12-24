На модернизацию первичного звена здравоохранения Мордовии в текущем году направлено 506 миллионов рублей

«Накуриться до отвала!»
В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»
В ходе модернизации капитально ремонтируются центральные районные больницы в Краснослободском, Чамзинском и Рузаевском районах, а также лечебные учреждения в Саранске - поликлиники №2 и №4, детская поликлиника № 2 (на фото).
Всего до 2025 года на программу модернизации будет направлено 2,8 млрд. рублей.
Кстати, оценка эффективности реализации Программы модернизации первичного звена здравоохранения Республики Мордовия проводится с учетом необходимости достижения следующего показателя: «уменьшение к 2025 году доли неэффективно используемых площадей, зданий медицинских организаций, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, до 0%».
Напомним, что главная задача программа модернизации первичного звена здравоохранения - увеличить доступность медицинской помощи, в том числе людям, проживающим в небольших отдаленных населенных пунктах. А также сделать так, чтобы пациентам при получении этой медицинской помощи было комфортно.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»
Артём Здунов посетил гала-концерт фестиваля «Шумбрат, Мордовия»
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса
В Мордовии до конца недели примут решение по работе общепита в новогодние праздники
На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
В Мордовии за разорение вкладчиков ответит руководитель рузаевского кредитного кооператива
Экс-министра культуры РМ за хищения приговорили к 5,5 годам заключения
60-летнюю жительницу Саранска ограбил «виртуальный друг» с сайта знакомств