Валовый региональный продукт республики в 2021 году превысит 300 миллиардов рублей

21 декабря в Саранске состоялась сессия Госcобрания Мордовии, на которой был принят ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства республики в 2021 году. В работе сессии принял участие руководитель региона Артём Здунов.

Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров в рамках отчета отметил, что по итогам года в республике наблюдается положительная динамика промышленного производства, объёмов строительства, ввода жилых домов в эксплуатацию, оборота розничной торговли и общественного питания, роста размера заработной платы. Валовый региональный продукт республики в 2021 году составит 301,2 млрд. рублей. Рост к предыдущему году 102,9%.

В основном рост стал возможен за счет увеличения объёмов производства флагманов промышленности. Отдельное внимание Владимир Сидоров обратил и на агропромышленный комплекс. Стоимость общего объема продукции перерабатывающей промышленности по итогам года составит 110 млрд. рублей. Рост 119,4%. Наряду с крупными агрохолдингами в регионе активно развивается малый и средний бизнес, активные игроки - это частные фермерские хозяйства.

Благодаря активной работе Главы Мордовии Артёма Здунова в Правительстве РФ, федеральных министерствах и ведомствах в 2021 году увеличилась финансовая помощь республике из федерального бюджета.

«В Мордовии активно возводятся социально-значимые объекты, модернизируются и ремонтируются существующие, приводятся в нормативное соответствие объекты инженерной и дорожной инфраструктуры, развиваются современные высокотехнологичные производства, создаются новые рабочие места. Создаются условия развития сферы культуры, открываются новые образовательные возможности. Жители республики могут получить качественную медицинскую помощь, не выезжая за пределы региона. Человек стремится туда, где лучше. Наша задача - создать такие условия в Мордовии», - подчеркнул Владимир Сидоров.