Илья Соколов в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечту 10-летней Ксении Радаевой из Саранска

Брать стали больше
В Мордовии подросла средняя сумма выявленной взятки – до 335 тысяч рублей
21 декабря врио Главы Саранска Илья Соколов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». С ели, расположенной в здании Государственного Собрания республики, он снял открытку с пожеланием 10-летней Ксении Радаевой из Саранска, которая мечтает о велосипеде.
«Катание на велосипеде укрепляет здоровье. Буду исполнять желание Ксении. В ближайшее время она получит заветный подарок», - сказал Илья Соколов.
Акция «Ёлка желаний» проходит в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии подросла средняя сумма выявленной взятки – до 335 тысяч рублей
Александр Сайгачев покинул пост главы Рузаевского района. В статусе врио территорией будет руководить Александр Юткин из Саранска
На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
По итогам конкурса «СПОсобность-2021» победителем стал отряд «НИКА» (экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева)
Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
В Мордовии прекратили уголовное дело против владельца ресторана «Самовар» Самвела Мкояна
Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
В Мордовии сотрудник полиции спас 11-летнего мальчика, провалившегося под лед
В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии