Илья Соколов в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечту 10-летней Ксении Радаевой из Саранска

21 декабря врио Главы Саранска Илья Соколов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». С ели, расположенной в здании Государственного Собрания республики, он снял открытку с пожеланием 10-летней Ксении Радаевой из Саранска, которая мечтает о велосипеде.



«Катание на велосипеде укрепляет здоровье. Буду исполнять желание Ксении. В ближайшее время она получит заветный подарок», - сказал Илья Соколов.



Акция «Ёлка желаний» проходит в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».