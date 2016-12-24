Илья Соколов в рамках акции «Ёлка желаний» исполнит мечту 10-летней Ксении Радаевой из Саранска

Наш город

21 декабря врио Главы Саранска Илья Соколов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». С ели, расположенной в здании Государственного Собрания республики, он снял открытку с пожеланием 10-летней Ксении Радаевой из Саранска, которая мечтает о велосипеде.

«Катание на велосипеде укрепляет здоровье. Буду исполнять желание Ксении. В ближайшее время она получит заветный подарок», - сказал Илья Соколов.

Акция «Ёлка желаний» проходит в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

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